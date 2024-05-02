Микрорайон Гагарина в Балашихе обработают от клещей в мае | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 19:21 Микрорайон Гагарина в Балашихе обработают от клещей в мае Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ливневки, бордюрные камни и проезды внутри дворов обновят в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Также на территории проведут обработку от клещей.

Заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян совместно с представителями профильных организаций осмотрела состояние территории. Проверили детские и спортивные площадки во дворах, также участки возле торгового центра и поликлиники.

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По результатам проверки в порядок приведут ливневки в домах, проведут скос травы и сделают акарицидную обработку.

Представители управляющей компании «Домоуправление» отметили, что сейчас идут работы по покраске бордюра, бортовых камней, ограждений. Сантехники промывают инженерные сети после зимнего периода и отключения отопления. Также приступают к ремонту подъездов.

Исправить обещали и замечания по состоянию спортивной площадки на Гагарина, 29.

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