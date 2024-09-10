Хоккейный клуб «Гранит» стал чемпионом турнира за кубок главы Чехова

Хоккейный турнир на кубок главы городского округа завершился в Чехове в День города. По результатам соревнований победителем стал местный молодежный хоккейный клуб «Гранит».

Лучшим на турнире оказался хоккейный клуб «Гранит» из Чехова. Второй стала команда из Калуги, а бронзу выиграл коллектив «Динамо-576» из Санкт-Петербурга. Заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов наградил победителей и призеров. Он отметил значимость турнира для муниципалитета.

Лучшим защитником соревнований стал Александр Насонов из клуба «Калуга». Также отличились игроки команды-победителя. Так, лучшим нападающим признали Энвера Ходжиева, а лучшим бомбардиром — Реваля Султанова, лучшим снайпером турнира стал Даниил Климов, а лучшим вратарем — Денис Круглов.

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