МФЦ в Орехово-Зуеве опубликовал график работы в майские праздники

В преддверии майских праздников, когда многие жители Орехово-Зуевского округа планируют отдых и поездки, важно учитывать график работы различных учреждений, в том числе и многофункциональных центров. С целью информирования населения о режиме работы МФЦ в праздничные дни, пресс-служба администрации округа опубликовала подробное расписание.

Администрация округа обращает внимание жителей на следующие нерабочие дни в мае, когда предоставление услуг в МФЦ осуществляться не будет: 1, 4, 8, 9 и 12 мая.

В остальные дни, за исключением указанных выше, МФЦ будут работать в обычном режиме, предоставляя полный спектр государственных и муниципальных услуг населению. Рабочими днями, когда МФЦ будут открыты для посещения, являются: 2, 3, 5, 6, 7, 10 и 11 мая.

Сотрудники МФЦ Орехово-Зуевского округа рекомендуют жителям учитывать данный график при планировании посещения центров, чтобы избежать возможных неудобств.