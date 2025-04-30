МФЦ в Наро-Фоминске изменил график работы в майские праздники

Министерство государственного управления Московской области уведомило жителей региона об изменении режима работы многофункциональных центров в связи с предстоящими майскими праздниками. В администрации округа отметили, что, учитывая повышенный спрос на услуги МФЦ в преддверии и после праздничных дней, важно заранее ознакомиться с новым графиком, чтобы спланировать посещение и избежать возможных неудобств.

Согласно опубликованной информации, 1 мая и 9 мая объявлены выходными днями для всех многофункциональных центров, расположенных на территории Московской области. В эти дни предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляться не будет.

В период со 2 по 3 мая и с 5 по 7 мая все многофункциональные центры Московской области будут работать в обычном режиме, предоставляя гражданам полный спектр услуг в соответствии со стандартным графиком. Жители смогут обратиться в МФЦ для оформления документов, получения консультаций и решения других вопросов.

4 мая и 8 мая будут рабочими днями только для тех МФЦ, которые работают по семидневной рабочей неделе.

С 10 мая все многофункциональные центры Московской области вернутся к привычному графику работы.