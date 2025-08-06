МФЦ в Мытищах выделил отдельные окна для обслуживания бойцов СВО

В двух офисах МФЦ в Мытищах в торговом центре «4 Дейли» и на Карла Маркса выделили отдельные окна для приоритетного обслуживания участников СВО и их семей. Помимо этого, в округе работают несколько организаций, которые смогут ответить на вопросы бойцов и их родных.

Для удобства сотрудники создали тематические навигаторы: «Справка об участии в СВО», «Участникам СВО и их семьям», «Помощь участникам СВО» — о социальной и психологической поддержке в центре «Ясенки», чат-бот «Мы рядом», «Комплекс по оформлению справок военных комиссариатов» и «Запись в военный комиссариат».

В МФЦ отметили, что более подробную информацию можно узнать на портале федеральных Госуслуг, а о мерах поддержки в Подмосковье — на региональном портале.

С вопросам также можно обратиться в Центр поддержки участников СВО на улице Мира, 9. Телефоны: 122 или 8 (985) 858-38-74. Помимо этого, работает социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» в том же здании. Телефон: 8 (925) 275-19-73. Для бойцов функционирует отделение Ассоциации ветеранов СВО по номеру телефона: 8 (901) 744-93-92. Также открыт Отдел поддержки участников спецоперации и их семей в администрации округа на Новомытищинском проспекте, 36/7. Телефон для записи: 8 (495) 583-73-73.