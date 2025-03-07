МФЦ в Егорьевске не будет работать 8 марта

Администрация Егорьевского многофункционального центра информирует жителей округа об изменении режима работы в связи с предстоящим Международным женским днем. Как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 8 марта Егорьевский офис «Мои документы» будет закрыт для посещения.

Сегодня МФЦ работал в обычном режиме.

«МФЦ 8 марта не работает — выходной день. Прием посетителей в полном объеме и оказание услуг возобновится с понедельника», — сообщили в учреждении.

9 марта в округе будут работать только те отделения, которые обычно открыты по воскресеньям.

Предварительная запись в МФЦ не является обязательной, однако это можно сделать по телефону 122, добавочный «3», через подмосковный портал госуслуг и через мобильное приложение «Добродел».