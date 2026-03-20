МФЦ Подмосковья внедрили новый способ регистрации граждан

Многофункциональные центры Московской области стали первопроходцами в реализации новой технологии регистрационного учета россиян. Они перешли на систему межведомственного электронного взаимодействия с Министерством внутренних дел России, благодаря чему процедура регистрации стала более простой и быстрой.

Как сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, теперь оформление регистрации по месту жительства или пребывания в Подмосковье займет не более восьми рабочих дней. Необходимо просто обратиться в офис «Мои документы» того муниципалитета, где планируете прописаться. Благодаря новому механизму межведомственного взаимодействия данные будут переданы в МВД автоматически. После получения ответа от ведомства специалист МФЦ сам поставит штамп в паспорт или выдаст свидетельство.

Основное нововведение — переход на электронный обмен данными между МФЦ и МВД, что позволило сократить срок предоставления услуги на два рабочих дня. Штамп в паспорте ставят в центрах госуслуг, а свидетельства о регистрации выдаются с электронной подписью сотрудника МВД и заверяются синей печатью МФЦ.

Услуга доступна во всех центрах «Мои документы» Московской области.