МФЦ Подмосковья проведут викторины в День государственного флага России

В подмосковных центрах «Мои Документы» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

МФЦ приглашают всех желающих присоединиться к акциям, которые особенно понравятся детям.

«Детские творческие мастер-классы, увлекательные викторины на знание основных фактов о нашем флаге, тематические выставки и фотозона — офисы МФЦ на несколько дней станут площадкой для проведения ярких, интересных активностей», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

С подробным списком мероприятий, адресами и датами их проведения можно ознакомиться в таблице.

