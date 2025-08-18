Цифровые технологии и команды профессионалов. Андрей Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье

Центр управления ЖКХ запустили в Подмосковье 1 августа. В него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона. При помощи умных датчиков специалисты круглосуточно следят за ситуацией и оперативно реагируют на аварии и малейшие изменения в показателях, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Контроль системы ЖКХ по принципу умного дома

Умными датчиками оснастили 2,4 тысячи котельных Подмосковья, а также 1,3 центральных тепловых пунктов. Данные с устройств стекаются в систему мониторинга аварий. Туда же поступает информация диспетчерских и экстренных служб.

Благодаря внедрению цифровых решений специалисты могут оперативно реагировать на любые изменения, а профильные ведомства моментально получают сообщения о сбоях через чат-бот.

«Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков, мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей», — отметил Воробьев.