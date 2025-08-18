Цифровые технологии и команды профессионалов. Андрей Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в Подмосковье
Центр управления ЖКХ запустили в Подмосковье 1 августа. В него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона. При помощи умных датчиков специалисты круглосуточно следят за ситуацией и оперативно реагируют на аварии и малейшие изменения в показателях, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Контроль системы ЖКХ по принципу умного дома
Умными датчиками оснастили 2,4 тысячи котельных Подмосковья, а также 1,3 центральных тепловых пунктов. Данные с устройств стекаются в систему мониторинга аварий. Туда же поступает информация диспетчерских и экстренных служб.
Благодаря внедрению цифровых решений специалисты могут оперативно реагировать на любые изменения, а профильные ведомства моментально получают сообщения о сбоях через чат-бот.
«Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков, мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей», — отметил Воробьев.
Ежедневно в Центре работают 19 сотрудников. Это диспетчеры, аналитики, представители ресурсоснабжающих организаций и аварийной службы.
«Если говорить про теплоснабжение, то это предполагает не только перекладку коммуникаций, но и установку различных узлов — как задвижек, частотников, новые котельные. И все, что связано с электро- и водоснабжением наша задача — также максимально обновить», — добавил губернатор.
Контроль работы управляющих компаний
Всего в Подмосковье более 800 управляющих организаций. На них лежит обязанность по быстрому реагированию на аварии в домах. Одна из важных задач –коммуникация с жителями. Так, в течение 15 минут управляющие компании должны информировать людей о возникших сбоях и авариях, а также сроках восстановления подачи тепла и воды.
«Система слаженно работает тогда, когда есть современное управление, а именно — оперативное и профессиональное реагирование на те или иные вызовы. Если где-то порвался кабель или прорвало трубу, мы должны, имея мощные оснащенные аварийные службы, увидеть это сразу и устранить аварию. А в идеале — не допустить этого», — сказал Андрей Воробьев.
Центр также будет следить за уборкой улиц после снегопадов и контролировать состояние подвало, а в следующем году функции цифровой системы расширят. На вооружении специалистов будет искусственный интеллект, который способен прогнозировать сроки устранения аварий.