МФЦ Подмосковья проведут творческие мастер-классы для детей

В многофункциональных центрах Подмосковья 2 и 3 октября пройдут мастер-классы для детей под названием «Открытка для учителя». Как сообщили в Мингосуправления региона, присоединиться сможет каждый желающий.

Ребята своими руками сделают праздничные открытки для любимых педагогов. Двухдневные занятия превратятся в настоящий праздник детского творчества в стенах МФЦ.

Напомним, День учителя в России отмечают 5 октября — это особый день благодарности педагогам за их труд и вклад в воспитание и образование молодежи.

Со списком офисов многофункциональных центров, в которых пройдут детские мастер-классы, а также с датами и временем их проведения можно ознакомиться на сайте.