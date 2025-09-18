МФЦ Подмосковья назвал топ-5 популярных услуг в 2025 году

В подмосковных офисах «Мои Документы» назвали пять самых популярных услуг с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минуправления Московской области.

Так, по данным ведомства лидируют регистрация учетной записи в ЕСИА — более 950 тысяч обращений, регистрация прав и кадастровый учет — свыше 660 тысяч, регистрационный учет граждан России — более 350 тысяч, оформление СНИЛС — более 340 тысяч и оформление паспорта России — свыше 180 тысяч.

Всего в подмосковные МФЦ с начала года поступило более трех миллионов заявлений. В регионе работает 224 отделения, где можно получить около 400 различных услуг.