МФЦ модернизируют в Лыткарине

В округе начали масштабные работы по расширению и модернизации помещений многофункционального центра «Мои документы». В рамках реконструкции площадь МФЦ увеличится почти вдвое.

Особое внимание будет уделено ремонту санузлов. Кроме того, в обновленном центре планируется установить дополнительные компьютерные рабочие места.

«Несмотря на активные ремонтные работы, отделение МФЦ продолжит свою работу в обычном режиме и не изменит график приема посетителей, чтобы жители округа могли продолжать получать необходимые услуги без перерывов и неудобств», — сообщил представитель подрядчика.

Кроме того, территория перед зданием МФЦ также претерпит изменения: здесь появится обновленный сквер с пешеходными дорожками, лавочками, уличными фонарями и дополнительными зелеными насаждениями. Завершение всех ремонтных работ запланировано на осень этого года.