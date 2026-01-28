МФЦ Лобни включили во всероссийскую Книгу почета
Работа местного многофункционального центра отмечена на федеральном уровне. Учреждение вошло в почетный реестр по итогам 2025 года.
По результатам деятельности за прошедший год «Многофункциональный центр городского округа Лобня» включен в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета». Это звание подтверждает высокое качество услуг, которые оказывает учреждение.
Федеральный реестр формируется ежегодно совместно с органами власти. В него попадают российские организации, вносящие значительный вклад в развитие своих регионов.
В учреждении поблагодарили жителей за обратную связь, помогающую совершенствовать работу, и отдельно отметили ежедневный труд сотрудников. В центре также подчеркнули, что продолжат делать все для комфорта посетителей.
По данным на ноябрь, многофункциональный центр обработал более 14 тысяч заявлений с начала 2025 года. Большинство обращений поступило через Региональный и Единый порталы государственных услуг Подмосковья.
Учреждение расположено по адресу: улица Ленина, дом 21. Режим работы — с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу.