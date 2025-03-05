Межведомственный центр по аддитивным технологиям построят в Шатуре

Делегация Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов посетила Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук в Шатуре. Специалисты прибыли в учреждение, чтобы изучить технические и энергетические возможности создания межведомственного центра по аддитивным технологиям.

Идею создания центра по аддитивным технологиям предложил президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук. Инициатива прозвучала на Форуме будущих технологий. Ее поддержал президент России Владимир Путин.

Идею планируют реализовать совместно с Росатомом и Российской академией наук. Предполагается, что сперва может появиться экспериментальный цех аддитивного производства с использованием изостатического прессования на базе Института проблем лазерных и информационных технологий. Затем специалисты объединят разные типы технологий для авиационной и атомной промышленности, а также медицины. Поставщик уже найден — компания «Молирен».

«Сотрудничество только начинается, придется приложить немало усилий, чтобы доказать наши возможности для размещения столь мощного центра. Со своей стороны, окажем всю необходимую поддержку проекту, в котором округ очень заинтересован», — прокомментировал результаты встречи глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.