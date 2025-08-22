Межведомственные учения по отработке действий во время ДТП прошли в Дубне

Межведомственные учения по отработке алгоритмов действий при высокоэнергетической травме между сотрудниками Московской областной станции скорой медицинской помощи и спецслужбами впервые прошли в Дубне. По легенде автобус врезался в большегруз и задел легковой автомобиль. В результате — 24 пострадавших с травмами различной степени тяжести.

Пожарные и спасатели появились на месте в считанные минуты. Они потушили огонь, вскрыли заблокированные двери и достали оттуда людей.

В учениях также приняли участие 10 бригад скорой помощи из Дубны, Лобни, Сергиева Посада и Дмитрова. Особое внимание уделили сортировке пострадавших. После осмотра каждому прикрепили на руку браслет по цвету, соответствующему определенной степени тяжести. Таким образом удалось понять, кого отправлять в больницу в первую очередь.

«По оценкам специалистов учения прошли успешно, уложились в так называемый „золотой час“ — за 55 минут все пострадавшие были эвакуированы с точки ДТП», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.