Межрегиональный турнир по следж-хоккею пройдет в Чехове 24 и 25 августа

В Подмосковье пройдет межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок главы городского округа Чехов», в котором примут участие четыре команды из разных регионов России, включая ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На лед выйдут команды «Волчата» из Тамбовской области, «Луганск-следж» из Луганска, «Чайка» из Нижнего Новгорода и чеховская команда «Гранит-следж». Отмечается, что Подмосковье входит в число лидеров по развитию следж-хоккея. Первая подмосковная команда «Феникс» — многократный чемпион России и основа национальной сборной на Паралимпийских играх.

Турнир состоится 24 и 25 августа в спортивном комплексе «Ледовый дворец».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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