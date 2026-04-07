Межрегиональный турнир по самбо прошел в Мытищах

Турнир по самбо, посвященный Дню космонавтики, состоялся в мытищинском Центре единоборств. Более 300 юных спортсменов, родившихся в период с 2012 по 2017 год, вышли на борцовский ковер.

24 команды из 24 городов, среди которых были представители Мытищ, Москвы, Тулы, Твери и различных населенных пунктов Московской области приняли участие в этом турнире.

По итогам общего командного зачета команда Мытищинской спортивной школы «Центр детского и юношеского спорта» уверенно заняла первое место, завоевав 19 золотых, пять серебряных и 23 бронзовые медали, в то время как команда из Пушкино заняла вторую позицию с шестью золотыми и четырьмя бронзовыми медалями, а Люберцы стали третьими, получив пять золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.

Иван Нагрешников, выступавший в весовой категории свыше 71 килограмма, одержал победу во всех своих встречах досрочно, продемонстрировав выдающийся уровень подготовки и техники. Михаил Клери в категории до 38 килограммов также показал отличную форму, одержав победу над всеми соперниками с явным преимуществом.