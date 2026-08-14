Межрегиональный турнир по мас‑рестлингу прошел в Люберцах

Открытое состязание среди юношей и девушек до 18 лет провели 11 августа в поселке Октябрьский. Участниками соревнований стали более 30 спортсменов из Москвы, Московской и Владимирской областей.

По итогам турнира спортсмены из Люберец завоевали 26 медалей различного достоинства: семь золотых, семь серебряных и 12 бронзовых наград.

Президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров рассказал, что в округе работают более 10 отделений этого национального вида спорта. Уже порядка 500 спортсменов защищают честь округа на соревнованиях различного уровня. Сейчас спортсмены начали подготовку к следующим состязаниям, которые пройдут в муниципалитете 5 и 12 сентября.

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, признанный в России. В 2003 году его включили во всероссийский реестр видов спорта как национальный, а в 2017 году — уже как вид спорта Российской Федерации.