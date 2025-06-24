Международная конференция о социализации студентов с ОВЗ прошла в Шатуре

В Шатурском энергетическом техникуме прошла Международная научно-практическая конференция «Люди с безграничными возможностями». Мероприятие посвятили тому, как помочь студентам с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в обществе и найти себя в профессии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В конференции приняли участие педагоги, психологи, соцработники и руководители учебных заведений из Подмосковья, а также гости из Белоруссии — представители Полоцкого экономического колледжа и Минского колледжа цифровых технологий. С приветственным словом выступила доктор филологических наук, профессор Мелитопольского госуниверситета Тамара Троицкая.

Участники обсудили вдохновляющие примеры людей с инвалидностью, которые добились большого успеха, например, Стивена Хокинга, Ника Вуйчича и шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова. По их словам, сила воли и стремление к цели помогают преодолевать любые трудности.

Директор техникума Виталий Давыдов отметил, что инклюзивное образование открывает путь к успеху для каждого студента. Главное — создать условия, в которых все смогут проявить свои способности и построить достойное будущее.