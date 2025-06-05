Межмуниципальный Форум промышленной кооперации прошел в Балашихе

В конференц-зале бизнес-отеля городского округа Балашиха состоялся Форум промышленной кооперации, объединивший представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Балашихи и территориальное объединение работодателей.

Форум стал площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества в трех ключевых отраслях: металлообработке и машиностроении, медицине и торговле.

Программа мероприятия включала презентации успешных кейсов, практические дискуссии, кооперационную биржу и B2B-переговоры. Участники получили возможность напрямую взаимодействовать с потенциальными партнерами и заказчиками, обсуждать запуск совместных проектов и делиться опытом. Форум привлек около 50 предприятий не только из Балашихи, но и из Ногинска, Электростали, Павловского Посада, Мытищ, Москвы и Рязани.

«Балашиха — это промышленный центр с 18 крупными и средними предприятиями и более 400 малыми и микропредприятиями, не считая индивидуальных предпринимателей. Форум дает бизнесу уникальную возможность обмениваться опытом, налаживать деловые связи и находить новые пути развития», — сказала заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова.

Главная цель форума — не просто знакомство, а установление конкретных рабочих контактов. Такие встречи доказывают свою эффективность.