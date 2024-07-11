Международный журнал Mathematics опубликовал исследование профессора из Подмосковья Александра Венгера

Профессор университета «Дубна» Александр Венгер опубликовал новое исследование о применении искусственного интеллекта на объектах повышенной опасности. Ученый изучил вопрос об уровне доверия нейросети в ситуациях, которые требуют быстрых решений от человека.

Статью доктора психологических наук, профессора кафедры психологии ФСГН Александра Венгера «Доверие рекомендациям искусственного интеллекта при принятии ответственных решений» опубликовали в журнале Mathematics.

Нейросети применяют в том числе для распознавания ситуаций, угрожающих аварией на объектах повышенной опасности. Получив сигнал, сеть предлагает оператору изменить или приостановить режим технологического процесса, но решение принимает человек. Он должен не допустить как аварии, так и слишком больших убытков из-за остановки предприятия.

Вместе с профессором МФТИ Виктором Дозорцевым Александр Венгер разработал математическую модель, описывающую возможные стратегии оператора. Это поможет определять профессиональную пригодность специалистов для объектов повышенной опасности. Более отдаленная перспектива — разработка программ обучения операторов оптимальной стратегии поведения.

Исследование вызвало интерес на отраслевой научно-практической конференции. Началась работа со специалистами по подготовке кадров для атомной отрасли.

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