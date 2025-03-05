Международный женский день отметят в центральном парке «Факел» во Фрязине

Фрязинский лесопарк опубликовал афишу празднования Международного женского дня. Для гостей подготовили программу «Время цвести» с 11:00 до 14:00.

В 11:00 начнется акция «Вам, любимые» — все женщины получат подарки и цветы. В 11:30 пройдет творческая мастерская «Весеннее вдохновение» и мастер-класс по созданию поделок и украшений под руководством опытных мастеров.

В 12:00 зрителям представят дефиле «Мода из комода» на центральной аллее. Модели продемонстрируют яркие образы, созданные из старых вещей. Шоу создано для того, чтобы дать одежде вторую жизнь.

В 12:15 начнется просмотр фильма «Хожу в русском», который расскажет о красоте и уникальности традиционной русской культуры. В 13:00 на сцене пройдет праздничный концерт. В программе — исполнение музыкальных номеров и поздравления от организаторов.

На протяжении праздника будет работать фотовыставка известной художницы Екатерины Вороны.

Фрязинский лесопарк расположен в центральном парке «Факел». Добраться до места проведения можно на общественном транспорте или личном автомобиле. Для гостей организуют парковку.