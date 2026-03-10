Международный женский день отметили в парке Зарайска

Международный женский день отметили в Зарайском центральном парке культуры и отдыха с особым размахом. Организаторы подготовили программу, в которой каждый нашел занятие по душе.

Особое внимание уделили юным зарайцам: в творческих зонах кипела работа. Дети мастерили авторские поделки и открытки, чтобы преподнести их своим мамам и бабушкам в качестве главного подарка. Параллельно с этим работала площадка аквагрима. Всего за несколько минут лица детей украшали фантазийные узоры и сказочные персонажи. Главным сюрпризом для женщин стали цветы.

«В этот праздничный день каждая женщина получила от нашего парка подарок — солнечные желтые розы, которые стали символом наступающей весны», — поделилась заведующая отделом организации работы Зарайского центрального парка Ирина Данилина.

Для тех, кто успел немного замерзнуть во время прогулки по аллеям, была организована чайная зона. Кульминацией дня стал праздничный концерт. С главной сцены парка звучали мелодии, которым подпевали зрители всех возрастов. Прямо на площади развернулся импровизированный танцпол. Самые энергичные гости под руководством инструкторов разучивали движения зумбы.