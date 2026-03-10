Международный женский день отметили в парке Орехово-Зуева

В Международный женский день городской парк Орехово-Зуева превратился в главную праздничную площадку округа. Насыщенная культурная программа, объединившая музыку, творчество и танцы, привлекла сотни горожан, желающих насладиться первым весенним теплом и поздравить женщин.

Одним из самых трогательных моментов дня стал детский мастер-класс «Букет для мамы». Юные жители округа создавали уникальные сувениры для своих мам и бабушек. В качестве материалов использовались композиции из засушенных цветов, сверкающие бусины и разноцветные атласные ленты.

«Каждый такой подарок, сделанный своими руками, стал настоящим символом детской любви и признательности. В парке была развернута тематическая фотозона. Изящный столик, украшенный охапками свежих тюльпанов, пользовался огромной популярностью у жительниц города», — отметили организаторы.

Музыкальный фон праздника обеспечивали лучшие творческие коллективы округа.