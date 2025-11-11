Международный творческий конкурс «Зажигаем звезды» прошел в Лобне

Многожанровый конкурс состоялся во Дворце культуры «Чайка» в Лобне. Его организовала Липецкая академия культуры и искусства.

Участниками конкурса стали 300 человек. Он представили более 38 коллективов из Подмосковья и других городов России, а также Республики Беларусь.

Конкурсанты представили номера в хореографии, цирковом искусстве, инструментальном исполнительстве, художественном слове и вокальном творчестве. Участники из Лобни завоевали Гран-при в нескольких из этих номинаций.

Так, лучшими стали народный коллектив академический хор ветеранов «Серебряные росы», вокальный коллектив «Трио МИРА», Детский вокальный ансамбль «Утренние звезды». Кроме того, Гран-при получили Инга Молодчинина, Мария Селигерская и Алла Борисова, Изабелла Бандарева, дуэт Елизаветы и Максима Шликова. Также лауреатами первой степени в номинации «Вокал соло» стали Маргарита Спиридонова и Нина Абрамова.

Также отметили вокальный ансамбль «Карамель» из Дворца творчества «Планета талантов», студию современного танца DRIVE DANCE из ДК «Луговая», воспитанника Лобненской детской школы искусств Богдана Марьина и хореографический ансамбль «Радость».