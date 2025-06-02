Международный творческий фестиваль для детей с ОВЗ пройдет в Одинцове 8 июня

Масштабный творческий фестиваль «Мир без границ» пройдет в Одинцове 8 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья из России и ближнего зарубежья.

Фестиваль объединит ребят, их родителей и представителей общественных организаций из разных регионов России, в том числе из Донецка, Луганска, Абхазии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Мероприятие проведут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Стоит отметить, что в 2025 году фестиваль посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, он пройдет под девизом «Они все вместе шли в одном строю». Также на мероприятии подведут итоги международного творческого конкурса, на который поступило более тысячи работ. Победители выступят на гала-концерте в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. В программу включили конкурсы и мастер-классы. Организации-участники обменяются опытом поддержки детей с особыми образовательными потребностями.

Фестиваль «Мир без границ» пройдет в Одинцове 8 июня в 13:00 по адресу: улица Маршала Жукова, дом № 22.