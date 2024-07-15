Международный турнир по смешанным единоборствам пройдет в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе пройдет юбилейный международный турнир по смешанным боевым единоборствам MMA среди профессионалов OLD GUARD DIVISION X. Соревнования посвятят участникам специальной военной операции и пройдут в Дворце спорта «Надежда» 28 сентября.

Глава городского округа Денис Семенов выступит в качестве спонсора турнира. Событие открыто для всех желающих и вход на турнир будет свободным.

Напомним, что в прошлом году мероприятие привлекло почти 30 000 зрителей в онлайн-формате.

Более подробная информация о программе турнира будет доступна в социальных сетях администрации Павлово-Посадского городского округа. Следите за обновлениями и готовьтесь к захватывающему спортивному событию.

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