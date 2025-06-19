Международный турнир по плаванию прошел на Истринском водохранилище

На Истринском водохранилище прошел заплыв X-Waters Moscow Istra 2025, который объединил более 1100 спортсменов со всей России и других стран. Соревнования организовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Руководил спортивным мероприятем член Общественной палаты муниципального округа Истра Сергей Ефимов. Несмотря на дождь, ветер и температуру воды ниже комфортной, на старт вышли почти все заявленные участники, включая представителя местной общественности Дмитрия Ляпина. Атмосфера на берегу была по-настоящему спортивной и праздничной — музыка, аплодисменты, медали и горячее чаепитие.

Соревнования для взрослых участников прошли на дистанциях от 500 метров до шести километров, для детей — на трассах 50 и 200 метров. Пловцов сопровождали спасатели, а на финише их встречали волонтеры, болельщики и кавер-группа Astalavista с живым концертом.

Хорошие результаты показали и спортсмены из Истры. Ольга Капущова дважды поднялась на пьедестал почета: она заняла второе место среди женщин старше 50 лет на километровой дистанции и третье — на двухкилометровой. Илона Бименова стала второй в категории 30+ в заплыве на 500 метров, а юниор Владимир Лозовский финишировал третьим на той же дистанции.