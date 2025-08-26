Международный турнир по хоккею прошел в Наро-Фоминске
Традиционный летний турнир на кубок олимпийского чемпиона Владимира Мышкина прошел на ледовой арене в Наро-Фоминске. В нем приняли участие восемь команд из Подмосковья и белорусского Бобруйска
Участников поприветствовал глава городского округа Роман Шамнэ.
«Эти турниры мы проводим регулярно в нашем городском округе. Отдельно хотел бы приветствовать наших побратимов из города Бобруйска. Всем ребятам — удачи, хорошей зрелищной игры и пусть победит сильнейший», — сказал глава.
В предварительной игре и финальной серии сильнейшей оказалась команда «Клин». Ребята стартовали с крупной победы над хозяевами — сборной «Витязь». В дальнейшем они не оставили шансов другим соперникам.
«Мы готовились к этому турниру всю предсезонную подготовку. Мы все рады, но это было ожидаемо», — сказал капитан хоккейной команды «Клин» Ярослав Мулерс.
В церемонии закрытия принял участие советский вратарь, олимпийский чемпион Владимир Мышкин.
«Принимаем, наслаждаемся, смотрим. Великолепный хоккей, ребята настроены. Необходимы такого уровня соревнования. Они повышают уровень наших спортсменов, наших молодых ребят», — добавил Андрей Саченко, директор спортивной школы имени Виктора Шалимова.