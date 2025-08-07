Международный турнир по футболу пройдет в Химках

Кубок Игоря Акинфеева организуют в Химках с 17 по 20 августа. Соревнования традиционно проводят в округе уже на протяжении семи лет.

Участие в турнире примут спортсмены из России, стран Содружества Независимых Государств и Южно-Африканской Республики. Всего за главный приз сразятся 20 детских команд.

Предварительные матчи на призы Игоря Акинфеева проведут на стадионе «Новые Химки» с 17 по 19 августа, а на следующий день на «Арене Химки» состоится большой финал. Кроме того, звезды футбола порадуют зрителей гала-матчем: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

Спортсмены также примут участие в соревнованиях по киперболу. Это новый формат, где в каждом матче разыгрывается шесть очков: четыре в основное время и два в обязательной серии пенальти. Помимо этого, ребята попробуют свои силы в кипербатле. Игра представляет собой вратарскую «перестрелку», где голкиперы по очереди наносят удары по воротам друг друга.