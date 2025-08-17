Международный турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева» стартовал в Химках

Церемония открытия международного футбольного турнира «Кубка Игоря Акинфеева» прошла в Химках. В этом году за трофей российского голкипера сразятся 20 лучших команд футбольных школ стран СНГ, сообщили в Минспорта МО.

​​Кроме классического футбола, спортсмены примут участие в еще двух дисциплинах: авторском формате, придуманном Игорем Акинфеевым — киперболе и вратарской «перестрелке» кипербатле.

«Одной из самых больших новинок Кубка Акинфеева в этом году станет то, что мы проведем весь финальный день, 20 августа, на большом стадионе арены „Химки“. Мы считаем, что это признак роста турнира, роста его популярности, а также это новая возможность для организаторов сделать красивый праздник для детей», — отметил председатель совета фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева Вячеслав Голубин.

Также он сказал, что за семь лет проведения Кубок стал знаковым спортивным событием для страны и выразил благодарность губернатору Подмосковья за предложенную идею о его создании.

Групповой этап соревнований пройдет 17 и 18 августа на стадионе «Новые Химки», а большой финал состоится уже 20 августа на «Арене Химки». В этот же день запланирован гала-матч звезд российского футбола: сборной ЦСКА и команды друзей Акинфеева.

Соревнования проводятся по госпрограмме «Спорт России».