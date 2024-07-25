Более 200 гостей из других стран посетили эко-деревню в Солнечногорске

Туризм для граждан Китая и других стран развивают в Солнечногорске. В числе популярных мест у иностранных туристов — эко-деревня «Бабин двор». Это место с начала года уже посетили более 200 гостей из других стран.

Эко-деревня «Бабин двор» ориентирована на развитие сельского туризма. Здесь разработана уникальная экскурсионная программа. Туристы могут пожить в настоящей современной русской деревне. Для гостей доступны однодневные, двухдневные и семидневные туры, чтобы познакомиться с русским бытом, национальной кухней, порыбачить, посетить ферму, а также экскурсии в Москву, Тверь и Звенигород.

«Потенциал развития сельскохозяйственного туризма на территории нашего муниципалитета очень высок. Примечательно, что в числе гостей округа и иностранные туристы, которые с удовольствием посещают как городские достопримечательности, так и проводят время за городом, где могут познакомиться с русскими обычаями и традициями», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.