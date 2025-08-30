Международный театральный фестиваль «Мост» начался в Дубне

Уже в четвертый раз в Дубне проводят масштабный театральный фестиваль. В этом году его посвятили 80-летию Победы.

В конкурсной программе участвуют 14 спектаклей. Их представят театральные коллективы из 13 городов России и Белоруссии — как любители, так и профессионалы.

Оценивать работы будут заслуженные артисты России Анна Терехова и Виктор Ананьин, режиссеры Андрей Оганян и Дмитрий Креминский.

«Каждый год у нас меняются название и тематика. В этом году — „Мост Победы“. Понятно, что год необычный, год Великой Победы, и большинство спектаклей наши гости покажут на тему Великой Отечественной войны. Но будут и просто о победе добра над злом», — поделилась организатор фестиваля «Мост», режиссер театра-лаборатории «Квадрат» Юлиана Кукарникова.

Отметим, что побывать на спектаклях жители и гости Дубны смогут до 31 августа. Постановки представят на сценах театра-лаборатории «Квадрат» и комплексного центра «Инициатива».