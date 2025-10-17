Международный спортивный фестиваль завершился в Лобне
Лобня стала столицей церемонии закрытия турнира, который собрал сотни участников из стран содружества независимых государств: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и новых регионов. Юные спортсмены состязались в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, борьбе, шахматах и мини-футболе.
Ребята не только демонстрировали собственный уровень, но и перенимали опыт, без которого не может быть движения вперед. Для гостей фестиваля была организована большая культурная программа, они ходили в музеи, гуляли по Москве и знакомились с подмосковными городами. В Лобне ребят встречали в одной из самых больших в области школ — лицее «Авиатика».
«Очень красиво, непривычно видеть такие школы, такие масштабы. Потому что, где живем мы, такого нет», — поделилась впечатлениями участница сборной команды Республики Крым Алиса Совопуло.
В полное распоряжение гостей организаторы на несколько дней предоставили современные спортивные залы, в которых созданы все условия для того, чтобы показывать максимальные результаты. Впрочем, школьный спорт — это не столько рекорды, сколько возможность научиться работать в команде, преодолевать трудности и не бояться поражений.
«Это спорт, где не надо каких-то высоких результатов. Когда тебе никто никогда не скажет, что у тебя нет способностей, и ты не можешь показать какие-то необходимые нормативы. И самое главное, что это все происходит на территории школы. Потому что все-таки, кроме хороших знаний, у нас главное еще требование к школе, чтобы оттуда выходили очень хорошо образованные и здоровые ребята. Которые вот эти свои знания, приобретенные в школе, могли бы дальше реализовать в своей жизни», — сказала депутат Государственной думы Ирина Роднина.
На фестивале юные спортсмены не только подружились, но и узнали много нового о культуре других стран, с ребятами из которых они соревновались. Праздник спорта закончился, но дружба наверняка сохранится на долгие годы.
Красочная церемония закрытия фестиваля — еще одно сильное впечатление, которое гости увезут с собой. Причем, сделали это не звезды шоу-бизнеса, а сверстники юных спортсменов. В Лобне любят встречать гостей и всегда делают это с удовольствием.
Участники снова встретятся через год на фестивале школьного спорта в гостеприимном Подмосковье и хлебосольной Москве.