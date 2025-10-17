Международный спортивный фестиваль завершился в Лобне

Лобня стала столицей церемонии закрытия турнира, который собрал сотни участников из стран содружества независимых государств: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и новых регионов. Юные спортсмены состязались в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, борьбе, шахматах и мини-футболе.

Ребята не только демонстрировали собственный уровень, но и перенимали опыт, без которого не может быть движения вперед. Для гостей фестиваля была организована большая культурная программа, они ходили в музеи, гуляли по Москве и знакомились с подмосковными городами. В Лобне ребят встречали в одной из самых больших в области школ — лицее «Авиатика».

«Очень красиво, непривычно видеть такие школы, такие масштабы. Потому что, где живем мы, такого нет», — поделилась впечатлениями участница сборной команды Республики Крым Алиса Совопуло.

В полное распоряжение гостей организаторы на несколько дней предоставили современные спортивные залы, в которых созданы все условия для того, чтобы показывать максимальные результаты. Впрочем, школьный спорт — это не столько рекорды, сколько возможность научиться работать в команде, преодолевать трудности и не бояться поражений.