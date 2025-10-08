Международный шахматный фестиваль начался в Коломне

«Я с удовольствием приезжаю в Коломну, на этот фестиваль, год от года он развивается, все больше молодых спортсменов в нем участвуют. Я желаю всем играть в шахматы, эта игра очень полезна. Я не говорю о том, что каждый должен стремиться стать чемпионом мира, но чем бы вы не занимались, шахматы, однозначно, будут помогать вам в жизни», — обратился к участникам знаменитый гроссмейстер.

Второй год подряд на торжественном открытии участников приветствует заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка мира по шахматам, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Фестиваль продлится восемь дней. Шахматисты смогут принять участие в четырех турнирах: этап Кубка России 2025 года по шахматам среди мальчиков и девочек до девяти, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет; опен-турнир по шахматам «Коломенская верста 2025»; соревнования Московской области по блицу; соревнования Московской области по быстрым шахматам.

Кроме того в рамках турнира состоится областной судейский семинар.