Международный молодежный кинофестиваль «Мы» прошел в Павловском Посаде

Павловский Посад стал центром притяжения для молодых кинематографистов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках Международного молодежного кинофестиваля «Мы» участники посетили родину знаменитого актера Вячеслава Васильевича Тихонова.

Знакомство с городом началось с экскурсии в Дом-музей имени Тихонова, где сотрудники музея поделились ключевыми моментами из жизни и творчества прославленного земляка. Фрагменты фильмов с его участием позволили молодым талантам погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

В ходе фестиваля начинающие сценаристы и режиссеры будут работать в командах над созданием оригинальных сценариев для новых фильмов.

«Все мероприятия кинофестиваля проходят в рамках творческого блока программы „Новое поколение“, при поддержке федерального агентства „Россотрудничество“. Мы стремимся показать иностранным гостям нашего великого актера на его родине, в Павловском Посаде», — отметил оргсекретарь Московского областного Союза кинематографистов России Юрий Литвинов.

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