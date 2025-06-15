Международный культурный фестиваль прошел в Коломне

Традиционный фестиваль музыки и искусства «Шкинь-Опера» провели в Коломне. Участниками стали более 600 артистов из России и Белоруссии.

Впервые мероприятие организовали восемь лет назад у Свято-Духовского храма в селе Шкинь. За три года его посетили несколько десятков тысяч гостей.

В этом фестиваль посвятили 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Именно он закрепил выход России к Черному морю и стал символом победы русской армии над Османской империей.

Гости события услышали музыку в разных жанрах, побывали на просветительском форуме, увидели военный редут XVIII века, сразились в шахматном турнире с профессионалами, посетили реконструкцию военного лагеря 1774 года и совершили виртуальное «Путешествие в 1774 год» в VR-шатре.

«Фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни и Коломны, и Подмосковья в целом. Это не просто праздник музыки и искусства, это важное событие, направленное на сохранение культурного наследия и традиций нашей страны», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.