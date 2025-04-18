Международный Кубок Гургенидзе по спортивной акробатике пройдет в Одинцове

Международный турнир по спортивной акробатике — Кубок заслуженного тренера Советского Союза Владимира Гургенидзе пройдет в Одинцове. Соревнования будут проходить с 30 апреля по 2 мая.

​Здесь примут участие 430 спортсменов из 173 команд из семи стран и 19 регионов России, в том числе 17 коллективов из Московской области.

Участники будут состязаться в различных дисциплинах, включая «тройки», «четверки», мужские и женские пары, а также смешанные пары. Вход на соревнования свободный, также будет доступна онлайн-трансляция в сообществе Федерации гимнастики России в «VK».Почетные гости включают 11-кратного чемпиона мира Реваза Гургенидзе и вице-президента федерации гимнастики России Ирину Никитину.

Место проведения: Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс, ул. Маршала Жукова, 22. Программа турнира включает: балансовые упражнения и церемония открытия (30 апреля), темповое упражнение (1 мая), комбинированное упражнение и церемония награждения (2 мая).