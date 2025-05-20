Международный гастрономический фестиваль пройдет в Озерах 25 мая

В парке «Сосновый бор» в Озерах городского округа Коломна 25 мая состоится VII Международный фестиваль спаржи. Мастера поварского дела соберутся вместе, чтобы удивить гостей мероприятия изысканными блюдами.

Для посетителей фестиваля организуют выставку-ярмарку, где все желающие смогут приобрести фермерские продукты и товары народных промыслов. Также для гостей подготовили разнообразные активности. Главными организаторами фестиваля стали Международный Альянс Профессиональных Кулинаров при поддержке администрации Городского округа Коломна и компании «Эколомна».

Международный фестиваль спаржи пройдет 25 мая в Озерах по адресу: улица Ленина, парк «Сосновый бор». Площадки начнут работать в 12.00.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+