Международный гастрономический фестиваль пройдет в Озерах 25 мая

В парке «Сосновый бор» в Озерах городского округа Коломна 25 мая состоится VII Международный фестиваль спаржи. Мастера поварского дела соберутся вместе, чтобы удивить гостей мероприятия изысканными блюдами.
Для посетителей фестиваля организуют выставку-ярмарку, где все желающие смогут приобрести фермерские продукты и товары народных промыслов. Также для гостей подготовили разнообразные активности. Главными организаторами фестиваля стали Международный Альянс Профессиональных Кулинаров при поддержке администрации Городского округа Коломна и компании «Эколомна».
Международный фестиваль спаржи пройдет 25 мая в Озерах по адресу: улица Ленина, парк «Сосновый бор». Площадки начнут работать в 12.00.
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