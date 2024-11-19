Международный форум по изучению арабского зыка прошел в гимназии Примакова

Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Фото: Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Образовательный центр имени шейхи Фатимы в подмосковной гимназии Примакова провел международный форум «Преподавание арабского языка в современном мире: традиции и инновации». В мероприятии приняли участие эксперты из 15 стран.

На церемонии открытия выступили министр просвещения России Сергей Кравцов, заместитель главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Рашед Али Альхебси и другие почетные гости.

Форум прошел при поддержке Министерства просвещения России, совместно с Институтом стран Азии и Африки МГУ Ломоносова. В гимназии приняли более 300 гостей, включая преподавателей и студентов из разных стран мира.

Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Фото: Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Фото: Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Фото: Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

Фото: Официальный канал Гимназии им. Е. М. Примакова

В течение двух дней эксперты обсуждали вопросы преподавания арабского языка на всех уровнях обучения, новое осмысление современных тенденций образования в области арабской филологии. В дискуссиях приняли участие представители 14 арабских государств, которые поделились своим видением современных вызовов в изучении предмета.

Молодежная секция форума предоставила возможность студентам выступить с докладами. Авторам лучших дали шанс пройти очную образовательную стажировку в ОАЭ в декабре 2024 года. Сертификаты вручили Кириллу Козлову и Гандаф Зейналовой.

«Форум объединил нас общей целью — создать пространство для живого и конструктивного диалога между экспертами из разных стран. Это событие — не только про обмен знаниями, но и про укрепление дружеских связей между нашими народами, про взаимное обогащение и стремление к новому», — отметила директор Гимназии Майя Майсурадзе.

В ноябре делегация ОАЭ во главе с шейхой Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян познакомилась с работой образовательного центра, открытого на базе гимназии имени Примакова в Подмосковье. Гостей встретили губернатор Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов.