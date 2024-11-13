Стажировки и изучение арабского — школьникам. Новый центр образования в Подмосковье показали делегации из ОАЭ
Сергей Кравцов и Андрей Воробьев приняли делегацию ОАЭ в школе Подмосковья
Делегация ОАЭ во главе с шейхой Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян познакомилась с работой образовательного центра, открытого на базе гимназии имени Примакова в Подмосковье. Гостей встретили губернатор Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов.
Гимназия Примакова уже несколько лет активно сотрудничает с ОАЭ. В Абу-Даби работает филиал образовательного учреждения — это единственная школа в Объединенных Арабских Эмиратах, которая выдает аттестат российского образца.
Месяц назад президенты России и ОАЭ открыли в гимназии Примакова новый образовательный центр, который носит имя шейхи Фатимы Бинт Мубарак. Здесь разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов, в дальнейшем планируют стажировки и другие международные мероприятия. Сейчас в центре обучаются около 50 детей.
«Этот новый центр — еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками. Педагоги центра вместе с коллегами из ОАЭ уже приступили к созданию учебника арабского языка для ребят, которые хотят его изучать у нас, в России», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Делегатам из ОАЭ показали работу образовательного центра, провели экскурсию по всей гимназии. Гости посетили занятие по арабскому языку. Недавно прошла первая межрегиональная олимпиада по этому предмету, в ней приняли участие около семи тысяч школьников из 35 российских регионов.
«Россия активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У этой страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подчеркнула, что ОАЭ активно развивают национальную систему воспитания и государство ценит российскую поддержку в этом направлении.