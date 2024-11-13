Стажировки и изучение арабского — школьникам. Новый центр образования в Подмосковье показали делегации из ОАЭ

Делегация ОАЭ во главе с шейхой Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян познакомилась с работой образовательного центра, открытого на базе гимназии имени Примакова в Подмосковье. Гостей встретили губернатор Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Гимназия Примакова уже несколько лет активно сотрудничает с ОАЭ. В Абу-Даби работает филиал образовательного учреждения — это единственная школа в Объединенных Арабских Эмиратах, которая выдает аттестат российского образца.

Месяц назад президенты России и ОАЭ открыли в гимназии Примакова новый образовательный центр, который носит имя шейхи Фатимы Бинт Мубарак. Здесь разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов, в дальнейшем планируют стажировки и другие международные мероприятия. Сейчас в центре обучаются около 50 детей.

«Этот новый центр — еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками. Педагоги центра вместе с коллегами из ОАЭ уже приступили к созданию учебника арабского языка для ребят, которые хотят его изучать у нас, в России», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.