Международный фестиваль кукольных театров открылся в Мытищах

Открытие первого международного фестиваля–премии театров кукол «Имени Железкина» прошло в Парке Мира 12 сентября. Выступать в Мытищах по 17 сентября будут 13 коллективов, пять из которых зарубежных и восемь российских.

Артисты в ярких костюмах сказочных персонажей устроили красочное шествие из Парка Мира до театра кукол «Огниво». Зрители узнали об истории фестиваля, которая длиться с 2004 года, и в этом году он получил новое название — Международный фестиваль–премия театров кукол «Имени Железкина».

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина пожелала всем получить особое настроение, наполненное театральной атмосферой и увидеть волшебство, приглашая иностранных гостей познакомиться с русской культурой.

Аллею деревьев высадили около театра в честь открытия фестиваля. Первым спектаклем, открывшим мероприятие, стала постановка «Земля предков» Мангистауского областного театра кукол республики Казахстан.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».