Международный фестиваль интеллектуального спорта начнется в Подмосковье 12 июля

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» стартует в Подмосковье 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в гольф-клубе «Forest Hills» Дмитровского округа. Открытие и начало турнира по гольфу запланировано на 10:30. Во второй день фестиваля состоятся соревнования по керлингольфу среди известных российских спортсменов.

На данный момент свое участие подтвердили двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию Софья Великая, победитель Олимпиады в гребле на каноэ Максим Опалев, олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева и другие спортсмены.

В рамках фестиваля пройдет конференция на тему «Спорт и туризм: новые перспективы развития». В нем примут участие депутаты Госдумы, руководство Московской области и Дмитровского района, а также представители гостиничного бизнеса.

С подробностями о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: сильныефигуры.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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