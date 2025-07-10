Сегодня 09:26 Международный фестиваль этнической культуры прошел в Красногорске 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации го Красногорск Подмосковье

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Мероприятие собрало на набережной Павшинской поймы сотни участников и тысячи зрителей, подарив всем причастным незабываемые яркие эмоции и впечатления. Фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ-2025» объединил музыку, искусство, ремесло и креативное предпринимательство.

Участниками масштабного мероприятия в этом году стали более 170 талантливых художников, дизайнеров и музыкантов из пяти стран — России, Армении, Киргизии, Казахстана и Беларуссии. Фестиваль включал две тематические зоны. В пространстве прикладного искусства были организованы мастер-классы по созданию деревянных изделий, росписи брошей, изготовлению мыла, пряников, украшений из натуральных материалов, ткачеству, и бисероплетению.

Художники из разных городов трудились в тематической зоне RUS_АРТ над созданием нового арт-объекта — солнечного круга. На глазах у гостей фестиваля оживали знакомые с детства герои русских народных сказок. Инсталляция останется в Красногорске и будет радовать жителей и гостей округа.

Главным событием дня стал конкурс новой этнической музыки «RUS_ФОЛК». Участники должны были исполнить песни собственного сочинения с национальным колоритом. Лауреатом первой степени стала красногорская певица Вера Струнина, вместе с оркестром народных инструментов покорившая жюри проникновенным исполнением авторской композиции.