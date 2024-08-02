Международный фестиваль этнической культуры начнется в Красногорске 9 августа

Фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье» начнется 6 августа в Музее-заповеднике «Архангельское». Основные мероприятия состоятся в Красногорске 9-го и 10-го числа. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

В ведомстве отметили, что в рамках проекта национальные традиции гармонично переплетаются с современным творчеством. Его главная цель — создание международного ежегодного события-бренда на территории стран БРИКС.

Участниками фестиваля станут музыканты и художники из 23 регионов России. Фестиваль также посетят представители Замбии, Индии, Китая, Ливана и других стран.

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, знакомили их с достопримечательностями региона, нашими народно-художественными промыслами», — уточнила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для гостей подготовят большую развлекательную программу с кинопоказами, мастер-классами, играми, релакс-зонами и другими развлечениями.

Точкой притяжения фестиваля станет создание арт-объекта «Солнца» как символа жизни и процветания. 20 художников из пяти стран создадут интерактивный арт-объект «Увидеть рассвет», который станет символом фестиваля.

«Фестиваль современной этнической культуры — это встреча с историей в невероятной гармонии мировых традиций и новейших творческих решений», — сообщил руководитель проектов АНО «Центр креативных индустрий „Новый город“» Михаил Иванов.

Все площадки фестиваля будут ждать посетителей 9 августа с 14:00 до 22:00 и 10 августа с 11:00 до 22:00.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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