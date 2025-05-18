Международный День семьи отметили в Серпухове

В течение десяти лет Серпуховское отделение Союза женщин России под руководством Валентины Ивановны Мантуло организует торжественные мероприятия, посвященные Международному дню семьи. В этом году праздник прошел под лозунгом «Честь и слава Защитникам Отечества — солдатам моей семьи!».

На теплом и душевном мероприятии присутствовали заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Орлова, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, военнослужащие и их близкие.

«Семья — тихая гавань, где рождается любовь к Родине, где передаются ценности от поколения к поколению. В такие моменты, как никогда, ощущаешь связь времен. В преддверии светлого праздника, хочется пожелать каждой семье мира, добра и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царит любовь, понимание и поддержка», — сказала заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Орлова.