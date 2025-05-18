Международный День семьи отметили в Серпухове

Фото: Пресс-служба Городского округа Серпухов

В течение десяти лет Серпуховское отделение Союза женщин России под руководством Валентины Ивановны Мантуло организует торжественные мероприятия, посвященные Международному дню семьи. В этом году праздник прошел под лозунгом «Честь и слава Защитникам Отечества — солдатам моей семьи!».

На теплом и душевном мероприятии присутствовали заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Орлова, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, военнослужащие и их близкие.

Среди гостей была семья знаменитого разведчика, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Серпухова и Московской области Николая Ивановича Козлова.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

«Семья — тихая гавань, где рождается любовь к Родине, где передаются ценности от поколения к поколению. В такие моменты, как никогда, ощущаешь связь времен. В преддверии светлого праздника, хочется пожелать каждой семье мира, добра и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царит любовь, понимание и поддержка», — сказала заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Орлова.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте