Международный день родного языка отметили в Воскресенске

Специалисты также рассказали о его значении в формировании национальной идентичности, а также о том, какое влияние язык оказывает на культурное наследие народа. Учащиеся совершили небольшое историческое путешествие, где узнали о богатстве и красоте русского языка, а также о современных тенденциях его использования.

В процессе выполнения различных заданий школьники не только проверили свои знания, но и открыли для себя множество интересных фактов о родном языке.

Кроме того, специалисты библиотеки напомнили, что теперь воспользоваться услугами учреждения стало легче: записываться, бронировать книги и следить за новыми поступлениями литературы можно дистанционно, используя приложение «Мое Подмосковье».