Международный день родного языка отметили в Воскресенске
Специалисты Центральной библиотеки имени Инны Гофф организовали для учащихся МОУ «СОШ № 2» игровую программу «Язык — живая душа народа». Ребята узнали о важности сохранения и развития родного языка.
Специалисты также рассказали о его значении в формировании национальной идентичности, а также о том, какое влияние язык оказывает на культурное наследие народа. Учащиеся совершили небольшое историческое путешествие, где узнали о богатстве и красоте русского языка, а также о современных тенденциях его использования.
В процессе выполнения различных заданий школьники не только проверили свои знания, но и открыли для себя множество интересных фактов о родном языке.
Кроме того, специалисты библиотеки напомнили, что теперь воспользоваться услугами учреждения стало легче: записываться, бронировать книги и следить за новыми поступлениями литературы можно дистанционно, используя приложение «Мое Подмосковье».