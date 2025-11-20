Международный день педиатра отметили в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров и главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова вручили почетные грамоты и благодарственные письма врачам-педиатрам в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к Международному дню педиатра. В Балашихинской больнице работает 147 педиатров, из них 100 — участковые.

За 2025 год коллектив пополнился 46 новыми специалистами. Сейчас учреждение прикрепляет к себе более 120 тысяч детей из городского округа Балашиха, что подчеркивает значимость и объем медицинской помощи детскому населению региона.

«Я искренне хочу поблагодарить вас и поздравить с сегодняшним праздником. В ваших руках забота об огромном количестве наших детей. Вы не просто работаете, вы служите нашему городу, нашим маленьким пациентам, ежедневно делая все для развития нашего городского округа», — сказал Сергей Юров.

Балашихинская больница — одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений Московской области, обеспечивающее население полным циклом медицинской помощи: от первичного приема и специализированной помощи до скорой и неотложной помощи, стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, диагностики и реабилитации.