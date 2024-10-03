Международный день музыки отметили в Луховицком авиационном техникуме. Студенты отвечали на вопросы викторины, а потом поучаствовали в дискуссионном клубе.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, праздник начали отмечать в России в 1996 году в честь 90-летия композитора Дмитрия Шостаковича.

Студенты техникума сразились на «Музыкальном ринге», отвечая на вопросы об истории музыки, а также рассказали о своих любимых музыкальных произведениях.

«Цель мероприятия — формирование ценностного отношения к музыкальному искусству, приобщение к музыкальной культуре страны и развитие музыкально-эстетического вкуса», — отметили организаторы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».