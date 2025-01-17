Международный День ледовара отметили в Коломне

Ледовары по всему миру 16 января отметили свой профессиональный праздник. Эта дата связана с днем рождения американского инженера Фрэнка Замбони, который в 1901 году изобрел ресурфейсер — специальный комбайн для восстановления льда на катках.

До появления этой машины поддержание качества ледового покрытия было исключительно ручным трудом.

В Конькобежном центре «Коломна» труд ледоваров особенно важен. Во время крупных соревнований они обеспечивают идеальное состояние льда с раннего утра и до поздней ночи, работая сменами. В конце прошлого года автопарк центра пополнился современными ледозаливочными комбайнами, которые помогают создавать высокоскоростной лед.

«Эти комбайны очень помогают в создании качественного покрытия. Сейчас мы проводим обучение машинистов», — рассказал главный инженер центра Антон Ромашин.

Профессионализм ледоваров остается незаметным для зрителей, но именно их труд делает возможными рекорды и яркие спортивные моменты на ледовых аренах.